Супруга шоумена Гарика Мартиросяна призналась во лжи. Жанна Мартиросян сильно приукрасила историю знакомства с певицей Алсу.

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна призналась во лжи. ЖаннаМартиросян сильно приукрасила историю знакомства с певицей Алсу.Как оказалось, несколько лет назад журналисты позвалисупругу комика на съемки программы о певице Алсу. Репортеры хотели узнать, какименно Жанна познакомилась с вокалисткой.По словам Мартиросян, она не подошла к вопросу серьезно. "Ярешила сделать сюрприз Алсу и придумала историю, как мы с ней познакомились",– рассказала жена шоумена. В кадре Жанна поведала фантастическую историю о том,как узнала вокалистку во время прыжка с парашютом.Сегодня Мартиросян раскаивается в содеянном. Супругазнаменитости признала, что бессовестно врала и пообещала больше так не делать.Как оказалось, на самом деле Алсу и Жанна впервыевстретились в ресторане. У знаменитостей были общие друзья.По словам Мартиросян, певица на нее не в обиде. Более того,ее выходка на телевидении очень позабавила Алсу.6 Июн 2020 в 1:01 PDTОтметим, что вокалистка уже отреагировала на чистосердечноепризнание супруги Гарика Мартиросяна. "Сюрпризоднозначно удался, смеюсь до сих пор🤣это особенно смешно когда ты знаешь нашу семейную "любовь" к экстриму такогорода 😆 а потом мне пришлось отдуваться переджурналистами, отвечать почему я раньше скрывала такие интересные факты своейжизни😅(здесьорфографияпунктуацияавторасохранена.– Прим.ред.)", – написала певица Алсу всоцсетях.