Ходят слухи, что в недавнем прошлом певица Надежда Бабкина перенесла очередную пластическую операцию. По словам психолога, артистка попала в зависимость от подобных процедур.

Ходят слухи, что в недавнем прошлом певица Надежда Бабкинаперенесла очередную пластическую операцию. По словам психолога, артистка попалав зависимость от подобных процедур.Фанаты активно обсуждают свежие снимки вокалистки всоцсетях. 70-летняя Надежда Бабкина выглядит намного моложе своих лет.Поклонники уверены, что здесь не обошлось без скальпеля хирурга.Такого же мнения придерживается косметолог Марта Орлова.Эксперт заметила вдоль щек знаменитости следы от "нитей красоты", которыми подтягиваютовал лица. Орлова уверена, что процедуруБабкиной проводили относительно недавно, так как еще заметен небольшой отек.Между тем психолог Сергей Ланг считает, что это не перваяпластика Надежды Бабкиной. Более того, эксперт полагает, что вокалистказависима от подобных процедур. Как любой артист, .24 Май 2020 в 5:59 PDT"От того, насколько она уверена в себе, будет зависеть,будет ли у нее работа", – рассуждает Ланг.Психолог подчеркнул, что раскрепощеннойможет быть только довольная собой женщина. Уверенная в себе дама излучаетпозитив и энергию. Надежда Бабкина, ложась под нож, идет на осознанный риск.