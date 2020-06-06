После шумного расставания с серфером Дмитрием Анохиным вокруг личной жизни бывшей жены Гуфа ходило немало слухов. Наконец певица решила раскрыть карты и рассказала, в чьих объятьях проводит время.

После шумного расставания с серфером ДмитриемАнохиным вокруг личной жизни бывшей жены Гуфа ходило немало слухов. Наконецпевица решила раскрыть карты и рассказала, в чьих объятьях проводит время.Бизнесвумен, рэперша и популярный блогер АйзаАнохина стала героиней нового шоу на канале "Супер". Девушка решилабыть откровенной со своими поклонниками и начистоту рассказала о личной жизни. Оказалось,что приписываемый ей роман с Олегом Майами – правда. Звезды уже давно вместе,их отношениям исполнилось целых три месяца.35-летняя Айза рассказала, что по-настоящемувлюбилась в 29-летнего певца."Никто ко мне не относился, как кхрустальной. Никто со мной так не обращался", – откровенничает звезда.При этом певица призналась, что ей было нелегкосниматься в новом телепроекте – ей пришлось изображать "первое"свидание с Олегом, хотя они уже давно влюблены друг в друга.6 Июн 2020 в 4:16 PDTКак рассказала рэперша, очередной разрыв дался ейочень тяжело. После расставания с любимым серфером девушка была уверена, что вближайшее время никого не полюбит и собиралась отдохнуть от мужчин. Однако нагоризонте появился Олег Майами и сердце артистки снова затрепетало.Отметим,Айза Анохина все еще замужем – официальное расторжение брака не зарегистрированоиз-за карантинных мер и ограничений в работе соответствующих инстанций. ОднакоАйза и Дмитрий разъехались уже почти год назад. Развод не обещает быть мирным –у пока еще супругов серьезные разногласия по поводу совместного бизнеса. Айза иДмитрий вместе владеют сетью салонов красоты.