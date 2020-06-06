В матче 12-го тура чемпионата Белоруссии по футболу Слуцк на поле домашней арены сыграл вничью с командой Торпедо-БелАЗ из города Жодино. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В матче 12-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Слуцк" на поле домашней арены сыграл вничью с командой "Торпедо-БелАЗ" из города Жодино. Встреча завершилась со счетом 1:1.У гостей отличился Валерий Горбачик, открывший счет в игре на 70-й минуте, а у хозяев поля голом отметился Артем Сердюк, забивший на 91-й минуте."Слуцк" довел безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Торпедо" расположилось на второй строчке, имея в активе 22 очка.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 6,8 миллиона человек, из которых 399 тысяч скончались.