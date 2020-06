Национальная баскетбольная ассоциация возобновляет сезон в условиях максимальной изоляции 22-х участвующих в решающей части регулярного чемпионата команда. Зрителей на трибунах не будет из-за пандемии коронавируса, но организаторы рассматривают возможность использования шума трибун из видеоигры NBA 2K.

Национальная баскетбольная ассоциация возобновляет сезон в условиях максимальной изоляции 22-х участвующих в решающей части регулярного чемпионата команда. Зрителей на трибунах не будет из-за пандемии коронавируса, но организаторы рассматривают возможность использования шума трибун из видеоигры NBA 2K.Как уже сообщали 33Live.RuRu, формат возобновления сезона в одном городе и на одной арене был одобрен профсоюзом игроков Лиги. После телевизионной конференции представителей профсоюза, состоявшейся накануне, стало известно, что для рестарта сезона в Орландо прибудут 1 600 человек.Как было решено, матчи будут проходить без присутствия болельщиков, но во время их проведения в зале, возможно, будет включен интершум одной из самых популярных баскетбольных видеоигр, сообщает инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания.2-3 preseason games. 1,600 maximum capacity in Orlando. No plan for anti-drug blood testing. Potential crowd noise via NBA 2K sounds. Details at @TheAthleticNBA on the NBPA’s call with its Board and Player Reps: https://t.co/OiSdQosgvU— Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2020Скорее всего, опробовано это новшество будет во время товарищеских матчей, которые каждый из клубов-участников проведет перед началом официальных встреч. Сообщается также, что тестирование участников турнира на коронавирус будет проводиться ежедневно, а в случае заражения, период изоляции составит минимум 7 дней.