Последние новости из Заполярья. Новые кадры, каких еще не было, из района разлива нефти на Таймыре.

Последние новости из Заполярья. Новые кадры, каких еще не было, из района разлива нефти на Таймыре.Вот это место, которое стало причиной ЧП федерального характера. Ближе подходить нельзя, но и сюда прессу пустили впервые за неделю. Прорыв — на стыке бетона и стали. Бруствер должен был защитить от протечек, но давление внутри настолько велико, что нефть буквально била фонтаном через край.Только в землю, не считая ручьев и рек, по данным экологов, попали пять тысяч кубометров топлива. А могло быть больше: в основании соседней емкости — а это еще десять с лишним тысяч кубометров — тоже нашли трещины."Принято решение соседний резервуар — четвертый - опорожнить. Сейчас производится перевалка дизельного топлива на ТЭЦ-1. Проводится обследование, привлечены специализированные организации", — заявил Денис Слепых, заместитель главного инженера по теплотехнической части Норильско-Таймырской энергетической компании.Предприятия НТЭК проверяют регулярно. За три года выписали штрафов на четыре миллиона рублей. В масштабах всей энергокомпании, может быть, немного, но именно этот — аварийный — бак с 2016-го — в ремонте и проверкам не подлежал."Предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. С целью предотвращения подобных ЧП генеральный прокурор РФ дал поручение о комплексной проверке опасных производственных объектов в зонах вечной мерзлоты", — сказал Андрей Иванов, официальный представитель Генпрокуратуры РФ.На кадрах — объем еще предстоящей работы. Боновых заграждений на реке Амбарная, куда нас отвозят на вертолете специальным рейсом, выставили уже полтора километра. Но собрать пока удалось только пятидесятую часть пролитой солярки. Остальное с воды и берегов планируют собрать в течение двух недель, поэтому работы идут круглосуточно. Спасатели поставили здесь палаточный лагерь с полным обеспечением и запасами на 10 дней.Это только на первое время. Здесь только опытные специалисты: Сабета, Ямал, морские спасатели из Мурманска, например, изъездили весь Полярный круг. "Тяжело, все устали, но такая ситуация сложилась, что нужно сейчас качать, потому что все скопилось в одном месте", — сказали спасатели.На воде спасатели меняются каждые два часа. А через неделю приедет новая смена — дольше тут работать вредно и специалистам."У дизтоплива есть фракции, которые на дно оседают. Пятно же уберут, а то, что на дно осело, может и остаться", — пояснил Александр рокудин, ученый секретарь НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики.На утилизацию это топливо отправят еще не скоро. Добраться сюда по земле почти невозможно, потому по берегам расставляют герметичные полевые хранилища — такие в армии используют."Завезены в достаточном количестве емкости, порядка 8 тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю. Безусловно, после того как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться, потому что это уже будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей", — отметил Александр Чуприян, первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Вывозить топливо будут уже зимой, когда тундра замерзнет. Такая многоэтапная ликвидация будет стоить около 10 миллиардов рублей. Это, не считая штрафов, которые владельцу ТЭЦ тоже придется платить.