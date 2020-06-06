Ситуация с пандемией коронавируса в мире постепенно улучшается. Одна риск второй волны COVID-19 все еще сохраняется, считает опытный эпидемиолог.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире постепенно улучшается. Одна риск второй волны COVID-19 все еще сохраняется, считает опытный эпидемиолог.Знаменитый японский врач-инфекционист Акихиро Сато высказал свое мнение касательно второй волны коронавируса. Эксперт заявил, что расслабляться рано, несмотря на положительную динамику выздоровления пациентов во многих странах.Говорить точно пока рано, но, согласно прогнозам Сато, вторая волна пандемии COVID-19 наиболее вероятно осенью-зимой 2020 года. При это не исключено, что это произойдет гораздо раньше – в июле или августе текущего года.В связи с этим эпидемиолог рассказал, что необходимо делать в случае, если начнется вторая волна коронавируса в мире. Сато сообщил, что прежде всего нужно быть готовыми с очередной раз оперативно ввести режим самоизоляции. Однако крайне важно делать это только тогда, когда этого требует эпидемиологическая обстановка. Когда динамика заболеваний идет на спад, можно ослабевать ограничительные меры, чтобы люди смогли выдержать происходящее.В целом, рекомендации остались теми же, что и раньше. Нужно часто мыть руки, использовать средства индивидуальной защиты и сторониться плохо проветриваемых помещений.