Родным Михаила Кокшенова вскоре придется делить наследство актера. Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатства знаменитости.

Родным Михаила Кокшенова вскоре придется делить наследствоактера. Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатствазнаменитости.Михаил Кокшенов был трижды женат. Первой супругой артиста стала стюардесса Нина Вокрош. Девушка была на 20 лет младше звезды. Нинаподарила Михаилу дочь – Алевтину Вокрош. Этот брак знаменитость продлился всего год.Второй раз Михаил Кокшенов пошел под венец спредпринимательницей по имени Елена. Эти отношения продлились 20 лет. Детей упары не было.В третий раз актер женился на бизнесвумен Наталье Лепехиной.У избранницы актера две взрослые дочери от прошлых отношений – Татьяна и Ольга.Ходят слухи, что у Кокшенова с падчерицами были очень теплыеотношения, когда с родной дочерью Алевтиной артист не ладил. Когда в 2017-годуМихаил слег после двух инсультов, его нынешняя жена Наталья и бывшая супругаЕлена взяли на себя все заботы о нем.Говоря с журналистами, Алевтина утверждала, что активнопомогает знаменитому папе встать на ноги. Между тем сиделка по имени Феруза,которая постоянно находилась рядом с больным артистом, ее заявление опровергла.По словам звездного адвоката Сергея Жорина, не важно, вкаких отношениях были Кокшенов и его родная дочь. Если артист не оставилзавещания, то Алевтина имеет право на долю в наследстве. Впрочем, даже в томслучае, если последняя воля актера была зафиксирована, Вокрош может претендоватьна часть имущества папы, например, по причине своей нетрудоспособности.Также завещание можно оспорить. По словам Жорина, документможет считаться недействительным, если человек, оставивший его, болел ипринимал транквилизаторы.Между тем дочери Натальи Лепехиной скорее всего ничего отартиста не получат. "Если не было удочерения, то они официально не могутсчитаться наследниками", – рассудил адвокат.Жорин добавил, что отсутствие брачного контракта с Кокшеновымможет обернуться для Лепехиной головной болью. Алевтина может потребовать в судевыделения супружеской доли из имущества мачехи.Напомним, . Квартира общей площадью 300 квадратных метров находится недалеко от "Мосфильма".