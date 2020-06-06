Исполняется 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его вклад в развитие русского языка трудно переоценить, а творчество стало золотым фондом не только для отечественной, но и для мировой литературы. 140 лет назад именно в день рождения Пушкина на Тверском бульваре в Москве был открыт первый памятник поэту. Автором стал бывший крепостной из Ярославля - скульптор Александр Опекушин.

Исполняется 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его вклад в развитие русского языка трудно переоценить, а творчество стало золотым фондом не только для отечественной, но и для мировой литературы. 140 лет назад именно в день рождения Пушкина на Тверском бульваре в Москве был открыт первый памятник поэту. Автором стал бывший крепостной из Ярославля — скульптор Александр Опекушин.Когда-то этот дом принадлежал некоему купцу Рябинину — правда, здание выглядело немного иначе. Позднее брата Александра Опекушина — Константин Опекушин — выкупил его и расположил здесь лепную школу. Спустя время с согласия великого скульптора она получила его имя.Он родился в простой крестьянской семье в ярославской глубинке, в 12 лет уехал в Петербург, где помогал отцу на литейном заводе. Уже тогда в свободное время юный Саша лепит выразительные фигурки, и это не остается незамеченным. Отец отдает мальчика в рисовальные классы, а за год до отмены крепостного права Опекушин получает вольную.Пятьсот рублей серебром подарили юноше свободу и возможность поступить в Академию художеств. Он успевает поработать с самим Михаилом Микешиным, а затем был тот самый судьбоносный конкурс на лучший памятник великому русскому поэту."Как говорил Александр Михайлович, десять альбомов он изрисовал изображениями поэта, ночи не спал. Сколько было труда — а сколько зависти со стороны коллег!" — рассказывает научный сотрудник Ярославского художественного музея Любовь Левина.В творческом поединке столкнулись самые именитые и талантливые скульпторы того времени. На суд жюри было представлено несколько десятков монументов. Воссоздать образ Пушкина в бронзе — задача не из легких. Особенно учитывая тот факт, что прижизненных скульптурных изображений поэта не сохранилось — лишь одна посмертная маска Гальберга и несколько зарисовок. Но несмотря на это, именно модель Опекушина, изображавшая задумчивую фигуру Пушкина, своей простотой покорила сердца публики."Торжественные мероприятия по случаю открытию памятника проходили три дня. Были приглашены дети поэта — они тогда еще были живы, — были приглашены лицеисты, знаменитые писатели. Произнесли свои речи Тургенев, Островский, Достоевский", — говорит Любовь Левина.Позже будет выполнено несколько не менее выдающихся работ, а за всю жизнь Опекушин создаст их порядка ста. Но памятник Пушкину, который является практически визитной карточкой столицы, навсегда останется одной из самых ярких его работ — настолько, что слава ее затмит даже самого автора.Последние годы жизни Александр Михайлович был вынужден скитаться, все счета скульптора были заморожены, денег на содержание квартиры в Петербурге уже не было. Имя академика было предано забвению. Причиной тому стали десятки памятников императорам — после революции их беспощадно сносили.Александр Сергеевич Пушкин воздвиг себе памятник нерукотворный. Александр Михайлович Опекушин смог воплотить его в жизнь, тем самым навсегда увековечив память не только о великом поэте, но и о себе.