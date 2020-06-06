06.06.2020

2020-06-06 16:10:03

Дубровский оказался родом из Владимирской губернии

В день рождения Пушкина вспомним о его первом и незаконченном романе "Дубровский". Произведение до сих пор хранит множество загадок. Возле него рождается множество легенд. Одна из них утверждает , что прототип главного персонажа -сам Дубровский- жил именно во Владимирской уезде в селе Омофорово.

По одной из версий в основе знаменитого романа "Дубровский" Александра Пушкина история о помещике-разбойнике из Белоруссии. Но во Владимирской области есть свои предания про знаменитого персонажа. По легенде в селе Омофорово жил тот самый Дубровский, его усадьба сгорела, а он с крестьянами пустился в разбой. Потом влюбился в дочь одного из соседей, даже пытался ее увезти, но пожениться им не позволили. В селе действительно жили Дубровские, их усадьба сохранилась до наших дней, теперь в ее стенах детский интернат. Но документальных подтверждений истории , что прототип Дубровского именно из Владимирского уезда, нет.



Татьяна Ковалёва кандидат филологических наук:

- История действительно совпадает, и имения, и дальнейшей судьбы героя, но мы не можем говорить, что один человек становился прототипом такового значительного героя, как Дубровский. Как и любых других героев литературных произведений. Автор всегда творчески перерабатывает, преломляет те истории, которые он слышит и как правило это не одна история,а несколько судеб, несколько героев, несколько характеров.

Поэт действительно бывал во Владимирской губернии, по дороге в свое имение Болдино. Он мог слышать эту историю на почтовой станции, когда менял лошадей. Есть сведения , что предки матери поэта были из Мурома. Об этом рассказал историк Владимиро-Суздальского музея- заповедника Владимир Антонов. Но уверен, что легенда о Дубровском родилась в 80-х годах 20 века.



Владимир Антонов научный сотрудник ВСМЗ:

- Московские гиды увидели фамилию Дубровский и стали упоминать, у туристов сразу начал возникать вопрос не потомок ли, не родственник ли? И оттуда и растут ноги, явно некоторые гиды не вдумываются какие могут быть последствия, и говорили да конечно, да да да , Пушкин же он тут тоже мимо ездил и поэтому связали вот так. Напрямую нет никаких связей у тех, кто стали прообразами героя Пушкина связи с этими Дубровскими не было.

Хотя нашему земляку - Павлу Ивановичу Дубровскому не удалось стать прототипом героя романа, свой след он оставил надолго. В память о своей неразделенной любви он построил храм в родном селе в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Около которого он, возможно, и захоронен. Но это уже другая история.

Екатерина Таманова, Илья Хлудов. Вести- Владимир.