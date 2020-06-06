Россия вышла на плато по количеству заболеваемости коронавирусом по сравнению с другими государствами может быть, не очень быстро – такую точку зрения высказал член президиума РАЕН, микробиолог НИИ им. Гамалеи Виктор Зуев. Ученый сравнил ситуацию с выходом на плато в России и других странах.

Россия вышла на плато по количеству заболеваемости коронавирусом по сравнению с другими государствами "может быть, не очень быстро" – такую точку зрения высказал член президиума РАЕН, микробиолог НИИ им. Гамалеи Виктор Зуев. В интервью телеканалу "360" ученый сравнил ситуацию с выходом на плато в России и других странах. По его словам, этому способствовали несколько факторов: введение масочно-перчаточного режима, самоизоляция и отмена мероприятий с большим количеством людей.Отрицательными факторами Зуев назвал выезд россиян за рубеж даже после объявления пандемии, срывы режима самоизоляции, выезды "на шашлыки" в конце апреля – начале мая. Свою лепту внесла и большая территория России и передвижение людей внутри страны. Даже сейчас очаги заболевания COVID-19 продолжают возникать в отдельных регионах страны. Однако сейчас их быстро ликвидируют силами "десанта врачей", заключил ученый.О том, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в пятницу, 4 июня, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.По последним данным портала стопкоронавирус.рф, общее число заразившихся в РФ достигло 450 тысяч, почти 212 тысяч из них излечились, более 5,5 тысячи скончались.