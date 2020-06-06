В России прошел процедуру регистрации второй препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Пресс-служба Минздрава сообщила, что препарат Левилимаб, реализующийся под торговым наименованием Илсира, получил регистрационное удостоверение.

В России прошел процедуру регистрации второй препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Пресс-служба Минздрава сообщила, что препарат "Левилимаб", реализующийся под торговым наименованием "Илсира", получил регистрационное удостоверение.Новый препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается одно из осложнений COVID-19 — так называемый цитокиновый шторм, который приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, нередки летальные исходы.На прошлой неделе в России было выдано первое регистрационное удостоверение на отечественный препарат "Авифавир". Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Этот препарат будут выдавать бесплатно.