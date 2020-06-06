Любовь Успенская тяжело переживает семейную драму. Разрыв с единственной дочерью подкосил певицу. Дошло до того, что она стала злоупотреблять вредными веществами и сильно поправилась.

Любовь Успенская тяжело переживает семейнуюдраму. Разрыв с единственной дочерью подкосил певицу. Дошло до того, что онастала злоупотреблять вредными веществами и сильно поправилась.Королева шансона Любовь Успенская никак не можетнайти общий язык с наследницей Татьяной Плаксиной. Девушка обвинила мать втирании, улетела в Америку и сказала, что больше не желает общаться с родительницей.Сложная ситуация в семье наложилась на тяготы карантина, и певица начала многоесть, да еще и закурила.К тому же, Успенская сильно заскучала на самоизоляции. Для того чтобыутешиться, певица стала баловать себя вкусностями, что не преминуло отразитьсяна ее фигуре."Я набрала пять килограммов – это кошмар!", –призналась звезда.Она пояснила, что из-за большого количества работы иплотного графика, артистам зачастую просто не хватает времени на еду. А вот на карантинедела обстоят иначе – Успенская рассказала, что постоянно сидит дома и ни в чемсебе не отказывает, передает "Собеседник".Кстати, накануне в шоу "Вечерний Ургант", звезда "блеснула"лишними килограммами. Для выхода в свет знаменитость выбрала джинсовыйкомбинезон с короткими рукавами и поясом-резинкой, который по-видимому, сумелскрыть набранный вес. Стоит отметить, что костюм сильно изменил певицу, причем в лучшую сторону – онастала выглядеть гораздо моложе.5 Июн 2020 в 8:23 PDTПримечательно, никто из подписчиков не заметил, что ЛюбовьУспенская пополнела, так что звезда зря наговаривает на себя – по мнениюпоклонников, она выглядит великолепно.