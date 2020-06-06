Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что россиянам стоит придерживаться мер профилактики в связи с распространением коронавируса, в частности, носить маски.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что россиянам стоит придерживаться мер профилактики в связи с распространением коронавируса, в частности, носить маски.По словам главы ведомства, расслабляться нельзя: как только люди стали чаще ходить без защитных средств, число выявленных зараженных хоть незначительно, но выросло.Также Михаил Мурашко рассказал о том, какую позицию по вакцинации, в том числе, от коронавируса, заняли участники Глобального саммита по вакцинам, который прошел в онлайн-формате на этой неделе.Полную версию интервью главы Минздрава РФ смотрите в субботу, 6 июня, на телеканале "Россия 24" после 15:00 по московскому времени.