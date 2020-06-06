Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что у телемедицины большое будущее. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала Россия 24.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что у телемедицины большое будущее. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".В этом секторе уже есть много перспективных разработок. Так, одном компактном приборе могут сочетаться тонометр, термометр, пульсоксиметр, глюкометр, ЭКГ-мониторинг. Изделие оснащается видеокамерой, а полученные данные передаются через сотового оператора на специальные сервисы, рассказал министр. И подчеркнул, что телемедицинские разработки ни в коем случае не заменят визита к врачу, а только лишь его дополнят.Ранее Мурашко сообщил, что сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного. Вакцина против гриппа уже производится, и россияне смогут защититься уже в августе.