Вокалистка Анна Семенович худеет в хорошей компании. Вместе с экс-солисткой Блестящих за стройность борется актриса Алика Смехова.

Вокалистка Анна Семенович худеет в хорошей компании. Вместес экс-солисткой "Блестящих" за стройность борется актриса Алика Смехова.Семенович и Смехова участвуют в марафоне похудения.Знаменитости находятся в специализированном санатории. Анна и Алика голодаютпод присмотром специалистов.Звезды устроили фотосессию прямо в клинике. 40-летняяАнна Семенович и 52-летняя Алика Смехова позировали в банных халатах. Накадрах знаменитости дерутся подушками и лежат в одной кровати.Снимки Семенович опубликовала в личном микроблоге.Вокалистка призналась, что десять дней сидела на строгой диете, затем четыредня голодала. В итоге артистка смогла сбросить 4,5 килограмма. Анна поведала,что изменения уже отразились на ее внешнем виде – тело стало стройнее иподтянулось. Вокалистка надеется, что, сбросив еще два килограмма, получитфигуру своей мечты."Результат прямо виден, щечки сразу ушли. Вы большаямолодец, так держать", -поддержали Семенович поклонники.6 Июн 2020 в 3:12 PDTудовольствием интернет-пользователи обсудили внешний вид Алики Смеховой. "Пластикатворит Смехову не узнать (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Этокто Алика Смехова ..вроде у нее с горбинкой носик был...мне всегда ее участиемкино люблю", – отмечали поклонники .