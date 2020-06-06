Полузащитник Байера Флориан Вирц, забивший мяч в ворота мюнхенской Баварии (2:4) в матче 30-го тура чемпионата Германии, стал самым молодым автором гола в истории бундеслиги.

Полузащитник "Байера" Флориан Вирц, забивший мяч в ворота мюнхенской "Баварии" (2:4) в матче 30-го тура чемпионата Германии, стал самым молодым автором гола в истории бундеслиги.Вирц отличился на 89-й минуте, установив окончательный счет в игре. На сегодняшний день возраст футболиста – 17 лет 34 дня. Ранее это достижение принадлежало Нури Шахину, который в 2005 году, будучи игроком "Боруссии", забил в возрасте 17 лет 82 дня.89' ¡Golazo de #Wirtz!