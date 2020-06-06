Сегодня 6 июня Россия празднует День русского языка. Тотальный диктант и компания Google подготовили онлайн-марафон, посвященный грамотности в интернете и не только. Он стартует на YouTube-канале проекта Тотальный диктант в 10 часов по Москве.

Сегодня 6 июня Россия празднует День русского языка. "Тотальный диктант" и компания Google подготовили онлайн-марафон, посвященный грамотности в интернете и не только. Он стартует на YouTube-канале проекта "Тотальный диктант".Гостями марафона стали телеведущая и журналистка Фекла Толстая, лингвист Максим Кронгауз и писательница Дина Рубина. В прямом эфире они расскажут, как меняется русский язык в связи с развитием интернета.Также Дина Рубина продиктует тематический диктант. Написать его сможет любой желающий (зарегистрироваться можно на этой странице). Начало запланировано на 11 часов по Москве. Разбор диктанта запланирован на 15 часов.Часть мероприятия будет посвящена поисковым запросам о русском языке. Для этого онлайн-марафона "Тотальный диктант" и Google проанализировали быстрорастущие запросы, начинающиеся с фразы "как пишется" в российском поисковой выдаче Google, которые были сделаны за последний год, и попросили филологов рассказать о правилах, в которых пользователи путаются чаще всего.Кроме того, для всех желающих "Тотальный диктант" и Google сделали специальную подборку материалов на YouTube, которая позволит вспомнить некоторые важные правила русского языка.Помимо этого организаторы марафона подготовили интересный квиз о русском языке и литературе и четыре лекции от профессионалов своего дела. Ольга Лукинова поделится правилами цифрового этикета и расскажет, чего не должно быть в деловой переписке, Екатерина Тупицына поделиться знаниями об интернет-лексике, Станислав Ашманов объяснит, как работают машинные алгоритмы по распознаванию языка, а Лев Оборин расскажет о том, как действовать молодому писателю сегодня и где бы сейчас мог издаваться Александр Сергеевич Пушкин.Добавим, что первый онлайн-марафон "Тотального диктанта" прошел 4 апреля. Тогда к трансляции присоединилось почти 25 тысяч участников. В этом году "Тотальный диктант" в режиме офлайн пройдет 17 октября - дата проведения была перенесена впервые и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.