Возлюбленный 70-летней вокалистки Надежды Бабкиной зарабатывает не только выступлениями. 40-летний Евгений Гор основал собственное предприятие.

Возлюбленный 70-летней вокалистки Надежды Бабкинойзарабатывает не только выступлениями. 40-летний Евгений Гор основал собственноепредприятие.Артист занимается производством свечей, духов, ароматическихдиффузоров и других предметов для ванной комнаты. Евгений Гор начинал снебольшого бизнеса, а теперь у него целое предприятие.Дело приносит доход. Свечи Евгения Гора активно продаются вбутиках и очень популярны среди бомонда. Самый доступный товар из линейки –бомбочки для ванн по 200 рублей. Свечи авторской работы избранник Бабкинойпродает от 700 до 1300 рублей за единицу. За аромадиффузоры надо отдать неменее двух тысяч рублей.Поговаривают, что дела Гора идут так хорошо, что он уже заработал целое состояние. На вырученные средства артист купилзагородный дом, который обустроил со вкусом.В окружении Надежды Бабкиной говорят, что Евгений Горпорядочный мужчина – у возлюбленной не взял ни копейки. У пары нет общегоимущества. Артист всегда жил, что называется, на свои кровные.17 Апр 2020 в 7:00 PDTРанее Евгений Гор пытался заниматься риэлтерским бизнесом. Артистработал с компаньоном, который оказался нечист на руку. Вокалиста подставили,с продажей недвижимости пришлось завязать.Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже почти 17лет. У звезд гостевой брак: каждый живет на своей территории, а как захотят –встречаются.