Максим Фадеев представил нового артиста лейбла Malfa. Подопечная продюсера, Mayrun, по мнению интернет-пользователей, напоминает его предыдущую музу Ольгу Серябкину.

Максим Фадеев представил нового артиста лейбла Malfa. Подопечнаяпродюсера, Mayrun, по мнению интернет-пользователей, напоминает его предыдущуюмузу Ольгу Серябкину.В конце прошлого года Максим Фадеев отправил всех вокалистовлейбла в свободное плавание. Музыкальный деятель отметил, что не хочет тратитьсилы на людей, которые не ценят его вклад в них. Некоторых артистов продюсеробвинил в воровстве. Также он заявил, что его талант использовали.Накануне Максим Фадеев представил новую артистку Malfa. Еюоказалась бывшая участница группы Serebro Марианна Кочурова. Теперь девушкавыступает под псевдонимом Mayrun.Продюсер отметил, что он и его новая муза провели большойобъем работы. Максим и Марианна экспериментировали со звуком. Фадеев уверен,что музыка Mayrun отзовется в душах слушателя. В личном "Инстаграм" музыкальныйдеятель представил публике песню девушки, которая получила название "Глубоко".5 Июн 2020 в 2:06 PDTОтметим, что свежее творение лейбла Malfa вызвало горячиеспоры среди поклонников Фадеева. Новый трек не оправдал ожиданий публики."Разве есть отличие от предыдущих девушек? Мне похожеабсолютно и манера и голос и музыка. А я думала после вашей рекламы что тодействительно новое и фееричное. Ожидание & реальность. Унылое вышлотворение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – разнесла песню подписчица.Максим Фадеев критику принял спокойно. "Посмотрим. Дорогуосилит идущий! Поговорим через год!" – рассудил продюсер.Добавим, что многие сравнили Mayrun с бывшей музоймузыкального деятеля Ольгой Серябкиной. Голоса девушек показались оченьпохожими. "👍❤🔥Голоссхож с Серябкиной?", "Не шибко большое отличие от Серябкиной 😎🙌", – рассуждают поклонникиМаксима Фадеева.16 Май 2020 в 9:26 PDT