Наконец-то наступило
лето и прилавки снова ломятся от спелых фруктов и ягод. Однако всегда есть
опасность купить некачественный продукт. Сегодня разберем, на что обратить внимание
при покупке черешни.
Наконец-то наступило
лето и прилавки снова ломятся от спелых фруктов и ягод. Однако всегда есть
опасность купить некачественный продукт. Сегодня разберем, на что обратить внимание
при покупке черешни.
Черешня – одна
из любимых ягод россиян. Для того чтобы не ошибиться с покупкой и принести
домой качественную ягоду, следует придерживаться пары простых рекомендаций, которые
подготовили настоящие эксперты в этом деле – ученые из Роспотребнадзора.
Во-первых, покупать ягоду лучше в проверенных
местах, где ответственные службы проводят постоянный контроль.
На вид хорошая черешня должна быть без трещин и вмятин.
Кожица у спелой ягоды гладкая и чистая. Если лакомство стало матовым и не
блестит – значит черешня не первой свежести, ее сорвали уже давно.
Мякоть должна быть плотной и упругой. Если ягода слишком мягкая,
значит продукт перезрел или уже подпортился, и покупку лучше сделать в другом
месте.
Кстати, особое внимание нужно обратить на ножку. Если ее нет, велик риск,
что внутрь ягоды попала грязь, что может привести к отравлению.
Самые сладкие ягоды имеют темную окраску, а вот желтая и розовая черешня не порадует
покупателя насыщенным вкусом – такие плоды более водянистые.
Для того чтобы получить на стол качественную ягоду, ее нужно приобретать в
сезон – с конца июня по середину июля.
К слову, черешня богата витаминами A и С, железом, клетчаткой, калием и
магнием. Так что качественная ягода – отличное дополнение к правильному рациону
питания.