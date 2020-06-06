Наконец-то наступило лето и прилавки снова ломятся от спелых фруктов и ягод. Однако всегда есть опасность купить некачественный продукт. Сегодня разберем, на что обратить внимание при покупке черешни.

Наконец-то наступилолето и прилавки снова ломятся от спелых фруктов и ягод. Однако всегда естьопасность купить некачественный продукт. Сегодня разберем, на что обратить вниманиепри покупке черешни.Черешня – однаиз любимых ягод россиян. Для того чтобы не ошибиться с покупкой и принестидомой качественную ягоду, следует придерживаться пары простых рекомендаций, которыеподготовили настоящие эксперты в этом деле – ученые из Роспотребнадзора.Во-первых, покупать ягоду лучше в проверенныхместах, где ответственные службы проводят постоянный контроль.На вид хорошая черешня должна быть без трещин и вмятин.Кожица у спелой ягоды гладкая и чистая. Если лакомство стало матовым и неблестит – значит черешня не первой свежести, ее сорвали уже давно.Мякоть должна быть плотной и упругой. Если ягода слишком мягкая,значит продукт перезрел или уже подпортился, и покупку лучше сделать в другомместе.Кстати, особое внимание нужно обратить на ножку. Если ее нет, велик риск,что внутрь ягоды попала грязь, что может привести к отравлению.Самые сладкие ягоды имеют темную окраску, а вот желтая и розовая черешня не порадуетпокупателя насыщенным вкусом – такие плоды более водянистые.Для того чтобы получить на стол качественную ягоду, ее нужно приобретать всезон – с конца июня по середину июля.К слову, черешня богата витаминами A и С, железом, клетчаткой, калием имагнием. Так что качественная ягода – отличное дополнение к правильному рационупитания.