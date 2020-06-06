Королевское семейство поделилось с подданными новой публикацией. Фотография была размещена по особенному поводу. А внимательные подписчики разгадали, что фото вовсе не свежее.

Королевское семейство поделилось с подданныминовой публикацией. Фотография была размещена по особенному поводу. Авнимательные подписчики разгадали, что фото вовсе не свежее.Текущая неделя в Великобритании посвященаволонтерам. Британцы всячески выражают им свое уважение, а также делятсясобственными успехами на этом поприще. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже решилипохвастаться и рассказали, как помогают нуждающимся.Накануне семейство Кембриджей провело конференциюпо видеосвязи с молодыми активистами волонтерских движений. Венценосные особысообщили, в каких проектах принимали участие и заслушали истории добровольцев.А уже сегодня в соцсетях членов королевской семьипоявилась новая публикация. На фотографии Уильям с принцем Джорджем ипринцессой Шарлоттой направляются к одному из домов в Сандрингеме.6 Июн 2020 в 5:59 PDTОсобо бдительные подписчики сразу рассекретиливремя, когда был сделан этот снимок. Оказалось, что еще в апреле принцессаШарлотта щеголяла в этом наряде.Подпись к посту тоже говорит об апрельскихсобытиях – тогда знаменитое семейство участвовало в волонтерской акции."В апреле Герцог, Герцогиня и их семья навестилиодиноких пенсионеров, проживающих на территории Сандрингема", – указано вподписи к фото.Напомним, в конце апреля королевская семьяподготовила для нуждающихся семей и пенсионеров настоящий сюрприз. Онизагрузили целый фургон едой и развозили ее бедным людям.