Ситуацию с эпидемией коронавируса удалось переломить, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Последние новости о COVID-19 – в материале Дни.ру.

Ситуацию с эпидемией коронавируса удалось переломить, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Последние новости о COVID-19 – в материале "Дни.ру".За время эпидемии коронавирусом в России заразились почти 450 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 726 носителей инфекции. Выздоровели 212,6 тысячи человек, умерли 5 528 пациентов.Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, считает замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Но нельзя считать, что борьба с эпидемией завершена, добавил он.Отечественный препарат для лечения коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в рамках обязательного медстрахования (ОМС), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В поликлиники лекарство поступит 11 июня.Российская столица прошла период наиболее острых ограничительных мер, сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов. Теперь необходимо вернуться к росту городской экономики, заявил он.Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,675 миллиона человек. Число жертв – более 391 тысячи. В США COVID-19 заболели около 1,87 миллиона человек. Бразилия с 614 тысячами инфицированных находится на втором месте.Коронавирус в МосквеЗаболели – 191 069Умерли – 2 806Выздоровели – 97 358Коронавирус в РоссииЗаболели – 449 834Умерли – 5 528Выздоровели – 212 680Коронавирус в миреЗаболели – 6 675 963Умерли – 391 980Выздоровели – 3 110 060Статистика коронавируса на 6 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква191 0692 80697 358Россия449 8345 528212 680США1 879 785109 819535 059Весь мир6 675 963391 9803 110 833Коронавирус сегодня | | || | | | |