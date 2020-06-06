На юге тепло. В Краснодарском крае для туристов открыли леса и заповедники под Сочи. А в Крыму можно подвести уже первые итоги того, как сработало снятие ограничений.

На юге тепло. В Краснодарском крае для туристов открыли леса и заповедники под Сочи. А в Крыму можно подвести уже первые итоги того, как сработало снятие ограничений.Животные зоопарка Бахчисарая встречают первых посетителей. Больше двух месяцев он был закрыт из-за коронавируса. Сегодня общительные обезьяны, еноты и лемуры снова принимают пищу от гостей.Соскучившиеся по посетителям, животные охотно дают себя гладить и кормить. Да и гостей в парке немало. Носить защитные маски здесь не требуют. Но социальную дистанцию люди соблюдают."Настроение позитивное, мы благодарим крымчан за то, что нас поддерживали. Привозили сено, морковку", — сказал Виктор Жиленко, директор Бахчисарайского парка миниатюр.Из карантина Крым, хоть и постепенно, но выходит. На полуострове уже открыты почти все компании и магазины, спортивные секции и частные образовательные учреждения.Рассекая волны, в Севастопольскую бухту вышли туристические катера. Морские прогулки под ярким крымским солнцем больше не под запретом. Насладиться красотой Севастополя с моря можно без ограничений. А уже на берегу — выпить чашку кофе с видом на Черное море. Кафе и рестораны полуострова открылись и принимают гостей, но пока это только летние веранды.В уже привычных перчатках и масках официанты обслуживают гостей. Это обязательное требование Роспотребнадзора. Для заведений общепита много новых правил. Клиентов стало меньше — столы раздвинули на 2 метра друг от друга. "Мы не ожидали, что гости соскучились по ресторанам", — отмети один из рестораторов.В Севастополе открылись и фитнес-клубы. Ограниченное количество человек в зале и тренеры в масках — новые реалии тренажерных залов — любителей спорта не пугают.Несмотря на то что послабления есть, касаются они не всех. Туристам, приезжающим в Крым, предстоит провести две недели в обсерваторах, чтобы исключить риск новых вспышек коронавируса. Прилетающих в аэропорту встречают сотрудники Роспотребнадзора.На железнодорожном вокзале Севастополя экспресс-тесты на коронавирус делают прямо на перроне. Такая же мобильная амбулатория и на автомобильных пунктах пропуска.Сейчас власти Крыма решают, пожалуй, главный для полуострова вопрос: будет ли в этом году курортный сезон и когда он откроется. Если новых вспышек коронавируса не будет, то отели и гостиницы смогут принять первых туристов уже через 2 недели.