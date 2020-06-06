Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан и принадлежащая ему компания Jordan Brand готовы сделать огромный даже по американским меркам взнос на борьбу с расовой дискриминацией – 100 млн долларов в ближайшие 10 лет. Он поддержал движение Жизни чернокожих имеют значение.

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан и принадлежащая ему компания Jordan Brand готовы сделать огромный даже по американским меркам взнос на борьбу с расовой дискриминацией – 100 млн долларов в ближайшие 10 лет. Он поддержал движение "Жизни чернокожих имеют значение"."Укоренившийся расизм разрушает различные социальные институты нашей страны, – говорится в заявлении компании. – Пока он не будет полностью ликвидирован, мы будем и впредь стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожих людей".Joint Statement from Michael Jordan & Jordan Brand regarding $100m donation. pic.twitter.com/yYXWh5eBZl— Estee Portnoy (@esteep) June 5, 2020Как уже сообщали 33Live.RuRu, массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от насильственных действий полицейских. По всей стране проходят массовые протесты против жесткости полиции и с требованиями расовой справедливости.