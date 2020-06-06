В России стартуют клинические испытания вакцины от коронавируса, ее протестируют на 50 добровольцах из различных подразделений Министерства обороны. Когда специалисты планируют завершить работы над прививкой от COVID-19 и правда ли, что массовая вакцинация населения может начаться уже этой осенью?

В России стартуют клинические испытания вакцины от коронавируса, ее протестируют на 50 добровольцах из различных подразделений Министерства обороны.Офицеры и прапорщики, 45 мужчин и 5 женщин, в том числе 10 медицинских работников. Добровольцы для испытаний первой вакцины от коронавируса отбирались тщательно и только среди контрактников. К тестам допустили наиболее крепких физически и полностью здоровых. 3 июня военнослужащие прибыли в подмосковный 48-й научно-исследовательский институт Министерства обороны. На первой фазе испытаний препарата должны проверить его безопасность для организма человека. До этого вакцина успешно прошла тестирование на обезьянах и хомяках, у всех животных был выявлен иммунный ответ на сыворотку. На эти испытания ушло два месяца."Вообще на разработку вакцин нужны годы. Здесь же задача — двигаться очень быстро. И у разных научных учреждений есть свои заделы. И вот, исходя из этих заделов, люди принялись решать эти задачи по-разному. У кого-то задел был хорошо отработан с аденовирусами человека. У других лучше задел с вирусом гриппа, вирусом кори. И в результате в разных учреждениях началась эта работа на разных платформах", — рассказал Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук.Институт Министерства обороны занимался разработкой вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат был создан на основе аденовирусного вектора. Задача — доставить в клетку вирусные гены и таким образом заставить организм сопротивляться вторжению."Вакцины разные. Но ни одной вакцины на основе самого коронавируса не делается. Эти вакцины делаются на основе вируса гриппа, кори, аденовирусов, и у них есть своя специфика. Аденовирусные вакцины довольно хорошо были отработаны, целый ряд вакцин уже был создан и испытан на основе аденовирусного вектора. В частности, это вакцина от лихорадки Эбола", — сообщил Анатолий Альтштейн.Кроме Москвы, разработка вакцин от коронавируса достаточно успешно идет в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Другие препараты сейчас проходят доклинические испытания."Почему вакцин несколько? Их нужно очень много. Для того чтобы провакцинировать население нашей страны, нужны десятки миллионов доз вакцины. Изготовить их в одном месте вот так, за короткий срок, будет невозможно. Поэтому, скорее всего, будут использоваться разные вакцины", — пояснил Анатолий Альтштейн.Россия все ближе к получению вакцины. Однако рассчитывать на проведение массовой прививочной кампании уже этой осенью не стоит. Практически все специалисты сходятся во мнении, что реально безопасная и эффективная отечественная вакцина может появиться не раньше 2021 года.