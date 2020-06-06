Екатерина Варнава впервые раскрыла имя бойфренда. В интервью Агате Муцениеце для шоу Честный развод она призналась, что его зовут Владимир.

Екатерина Варнава впервые раскрыла имя бойфренда. В интервью Агате Муцениеце для шоу "Честный развод" она призналась, что его зовут Владимир.Звезда Comedy Woman не хочет придавать свои новые отношения широкой огласке. Но некоторыми подробностями она все-таки поделилась.Екатерина Варнава сообщила, что у них с избранником уже произошла первая ссора. Она уточнила, что это случилось вовсе не из-за пандемии коронавируса. Не секрет, что самоизоляция сильно влияет на отношения пар.По словам артистки, просто двум творческим людям иногда бывает тяжело вместе. "Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, то чувствую себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны", – высказалась звезда.3 Июн 2020 в 2:35 PDTЕкатерина Варнава подчеркнула, что ей не нравится быть такой. Она добавила, что пока у них с возлюбленным "день тишины".Напомним, ранее стало известно, что юмористка рассталась с хореографом Константином Мякиньковым. Пара встречалась шесть лет. Решение разбежаться, по словам , было обоюдным, никаких ссор и скандалов не предшествовало.