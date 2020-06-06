Полевой мобильный госпиталь развертывают военнослужащие Министерства обороны РФ в Чите. Личный состав совершил марш своим ходом на штатной технике из Бурятии.

Полевой мобильный госпиталь развертывают военнослужащие Министерства обороны РФ в Чите. Личный состав совершил марш своим ходом на штатной технике из Бурятии.В Читу прибыли 133 военнослужащих, в том числе, 72 медицинских специалиста и 31 единица специальной военной техники.В госпитале будут лечить пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого есть все необходимое — аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенаппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория, сообщает телеканал "Россия 24".Переброска из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа осуществлена в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему непростая: зарегистрировано более 1 300 случаев заражения, 24 человека скончались.