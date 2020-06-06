Министерство здравоохранения России предлагает изменить систему получения медицинской справки водителями.

Министерство здравоохранения России предлагает изменить систему получения медицинской справки водителями. Как сказано в проекте, подготовленном ведомством, необходимость сдачи крови или мочи для диагностики употребления алкоголя водителем будет определять врач-нарколог (психиатр). Решение врача должно основываться на симптомах и синдромах заболевания, которое препятствует управлению автомобилем.В ноябре 2019 года решение Минздрава расширить объем исследований при получении "водительской" медсправки вызвало недовольство граждан. В регионах выстроились огромные очереди в наркологические и психоневрологические диспансеры.Президент Владимир Путин подверг критике решение Минздрава, пишет РИА Новости.