Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отмены или переноса культурных мероприятий и особенностях возврата билетов на них. В документе, размещенном на портале Кабмина, уточняется, что если культурное мероприятие отменено из-за чрезвычайной ситуации, то возможен или возврат денег за билет или обмен его на ваучер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отмены или переноса культурных мероприятий и особенностях возврата билетов на них. В документе, размещенном на портале Кабмина, уточняется, что если культурное мероприятие отменено из-за чрезвычайной ситуации, то возможен или возврат денег за билет или обмен его на ваучер.Соответствующие изменения внесены в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса зрелищного мероприятия. У организаций будет шесть месяцев на возврат средств гражданамО работе над документом сообщил на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Встречу, прошедшую в режиме видеоконференции, транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Ранее были опубликованы данные о том, что из-за пандемии коронавируса на руках у граждан осталось около 7 миллионов ранее купленных билетов.