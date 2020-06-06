Прощание с Народным артистом Михаилом Кокшеновым состоится в 10:30 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория.

Прощание с Народным артистом Михаилом Кокшеновым состоится в 10:30 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория. Потом урну с прахом захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Кокшенов будет покоиться рядом с матерью и бабушкой, сообщила в субботу в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.Михаил Кокшенов скончался накануне в возрасте 83 лет. Три года назад артист перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.Актер известен своими ролями в популярных фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная".