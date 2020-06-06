Португальский нападающий московского футбольного клуба Локомотив Эдер во второй раз стал отцом. Его супруга Санн родила мальчика, которого назвали Рио. Рост малыша 55 см, вес 4 кг.

Португальский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Эдер во второй раз стал отцом. Его супруга Санн родила мальчика, которого назвали Рио. Рост малыша 55 см, вес 4 кг."Мы поздравляем Эдера и Санн с пополнением в семье! Желаем здоровья маме и малышу", – говорится на официальном сайте "железнодорожников".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Eder Lopes (@ederlopesoficial) 6 Июн 2020 в 6:35 PDTЭдер перешел в "Локомотив" из "Лилля" летом 2017 года на правах аренды, по окончании которой клуб выкупил права на футболиста. В составе "красно-зеленых" 32-летний форвард принял участие в 86 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.Также на счету нападающего 35 матчей и пять голов за сборную Португалии, вместе с которой он стал чемпионом Европы в 2016 году, забив в финале победный мяч в ворота хозяев турнира – французов (1:0).