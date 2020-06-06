Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют - об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В целом историю с нашими дипломатами он назвал очень гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей.

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В целом историю с нашими дипломатами он назвал "очень гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей", передает "Интерфакс".Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на экстренной пресс-конференции в Праге рассказал, что два сотрудника российского посольства в его стране объявлены персонами нон грата. По словам Бабиша, такое решение связано с историей о перевозке в Чехию яда рицина.Токсичное вещество якобы привез в Чехию россиянин с дипломатическим паспортом, чтобы использовать яд для отравления муниципальных политиков. Вице-премьер и глава МВД Чехии, однако, ранее заявлял, что у полиции и спецслужб республики нет конкретных доказательств вышеописанного инцидента.В посольстве России в Чехии накануне назвали высылку дипломатов недружественным шагом, основанным на бездоказательных обвинениях. "Речь идет о сфабрикованной провокации", — подчеркнули в дипмиссии. В МИД России накануне назвали действия Чехии непорядочными и недостойными.