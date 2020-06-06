Совсем недавно разгорелся скандал из-за мужа Королевой Тарзана, пожаловавшегося на безденежье и позавидовавшего старикам, которым на карантине сохранили пенсии. Грядет новая волна хейта – оказалось, что на фоне слов супруга Наташа Королева обзавелась защитной маской за 350 тысяч рублей.

Совсем недавно разгорелся скандал из-за мужа Королевой Тарзана,пожаловавшегося на безденежье и позавидовавшего старикам, которым накарантине сохранили пенсии. Грядет новая волна хейта – оказалось, что на фоне словсупруга Наташа Королева обзавелась защитной маской за 350 тысяч рублей.Певица Наталья Королева попал в очередной скандал. На этот раз причиной недовольства поклонников стала весьма странная для кризисного времени покупка – артистка приобрела себе дизайнерскую маску, стоимость которой соизмерима цене подержанной иномарки.На фоне слов ее мужа Тарзана о проблеме в бизнесе о отсутствии средств к существованию такой шоппинг Королевой серьезно разозлил поклонников. Обновкой певица в своем инстаграм-аккаунте незадолго до того, как бодибилдер оскандалился на всю страну."Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера", – указывала знаменитость.Внимательные подписчики смогли выяснить примерную стоимость модного аксессуара. Оказалось, такая маска стоит порядка 350 тысяч рублей. Так что фолловеры вернулись к старому посту артистки и высказали в комментариях, все что они думают о таких "беднеющих" артистах."Хвастаются такими масками, и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам-то платят", "Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа", "В лицо людям смеются", "Какое кощунство", – негодуют взбешенных россияне.