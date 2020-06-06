Цифровой научно-просветительский ресурс о творчестве Александра Пушкина будет создан к 2024 году, сообщил президент РФ Владимир Путин. На онлайн-встрече с деятелями культуры, посвященной двум праздникам — Пушкинскому дню и Дню русского языка, глава государства отметил, что создание портала будет осуществлено в рамках мер поддержки всех пушкинских музеев.

Цифровой научно-просветительский ресурс о творчестве Александра Пушкина будет создан к 2024 году, сообщил президент РФ Владимир Путин. На онлайн-встрече с деятелями культуры, посвященной двум праздникам — Пушкинскому дню и Дню русского языка, глава государства отметил, что создание портала будет осуществлено в рамках мер поддержки всех пушкинских музеев.Путин напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения великого поэта и, обращаясь к директору Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгию Василевичу, выразил надежду на совместную плодотворную работу по подготовке празднования юбилея. Соответствующий указ будет выпущен до конца текущего месяца, добавил президент.Говоря в День русского языка о его статусе, Владимир Путин также отметил, что секрет величия русского языка в его четкости, выразительности и красоте. Имея статус языка межнационального общения, русский давно перерос это значение, объединяет народы и используется как официальный язык в международных организациях вроде ООН.Путин поблагодарил работников сферы культуры, которые в период пандемии коронавируса проводили онлайн-выставки и устраивали онлайн-спектакли, читали лекции и совершали экскурсии.Встречу главы государства с деятелями культуры транслировал телеканал "Россия 24". Она проходит в День русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.