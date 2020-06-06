Отец семейства и четверо его детей в возрасте от года до шести лет стали жертвами пожара в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области. Мать осталась жива – по предварительным данным, она почувствовала дым и побежала за помощью, но не успела привести подмогу.

Следственный комитет обнародовал кадры с места серьезного пожара в Иркутской области, унесшего пять человеческих жизней. Трагедия произошла в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области.Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 6 июня, произошло возгорание частого домовладения, загорелся жилой дом и надворные постройки, общая площадь пожара составила более 420 квадратных метров. С огнем боролись 35 спасателей, задействовавших 11 единиц техники.По предварительным данным, мать семейства почувствовала дым и проснулась, после чего побежала на улицу за помощью. К несчастью, она не успела привести подмогу – в горящем здании погиб ее супруг и четверо детей в возрасте от года до шести лет."Известно, что семья состояла на профилактическом учете в ОДН МО МВД России "Зиминский". Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома", — отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".