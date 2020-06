Календарь теннисных турниров сезона в связи с пандемией коронавируса претерпел изменения, однако организаторы американского турнира Большого шлема надеются дать старт соревнованиям в конце августа. Первая ракетка мира Новак Джокович критически настроен по отношению к условиям нынешнего US Open.

Календарь теннисных турниров нынешнего сезона в связи с пандемией коронавируса претерпел кардинальные изменения, однако организаторы американского турнира "Большого шлема" надеются дать старт соревнованиям в конце августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович критически настроен по отношению к условиям нынешнего US Open.При этом сербский теннисист настолько возмущен ситуацией, что поделился с журналистами по-настоящему конфиденциальной информацией, которая, похоже, не предназначалась для публичного обсуждения: "Я обсуждал по телефону с руководством тура и организаторами некоторых турниров варианты продолжения сезона, в основном говорили про US Open. Он должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно беспрецедентные. Я понимаю, что не должен об этом говорить, но тем не менее".По словам Джоковича, которые публикует издание Blic, игроки должны будут жить в отеле недалеко от аэропорта и никуда не выходить. Несколько раз в неделю все участники US Open должны будут сдавать тесты на коронавирус.Особенно возмутило первую ракетку мира то, что на территории клуба каждого из участников сможет сопровождать всего один человек: "Это просто немыслимо. Они должны учитывать, что у нас есть команда, мы не просто так их с собой привозим. В общем, проблем очень много. Я в целом с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть контрактные обязательства, из-за чего организаторы будут стараться во что бы то ни стало провести этот турнир".