Художник Сергей Заграевский высказался о причинах расставания Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк. Артист, по словам живописца, мог нехотя обидеть избранницу.

Художник Сергей Заграевский высказался о причинахрасставания Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк. Артист, по словамживописца, мог нехотя обидеть избранницу.Заграевский отметил,что Жигунов обладает "неровным характером". Артист не боится показать взрывнойнрав, а такое поведение очень раздражает женщин. Художник не исключает, чтонеосторожное высказывание Сергея поставило точку на его отношениях с Анастасией."Вот такое что-нибудь в отношениях с женщинойляпнул – она и обиделась", – сказал Сергей Заграевский.Живописец подчеркнул, что Заворотнюк, как знающая себе цену дама, оскорбилась,а после не смогла простить избранника.По мнению художника, актер до сих пор жалеет о том, чтокогда-то потерял Анастасию. Об этом, например, говорит тот факт, что нынешняяизбранница Жигунова очень похожа на Заворотнюк.24 Сен 2019 в 1:44 PDTСергей Заграевский уверяет, что знает о жизни СергеяЖигунова, так сказать, из первых уст. Художник много лет является другом исоседом по даче звезды кино. Между тем, актер говорит, что с живописцем никогдане общался, лишь здоровался, проходя мимо.Живописец сплетнивокруг своего имени опровергает. Он, как отец шестерых детей, возмущенобвинениями в гомосексуальности. "Причем, прошу заметить, они (дети – прим.ред) появились на светне от одной женщины", – сказал Сергей Заграевский.