Как только Яна Рудковская и Евгения Плющенко появляются где-то вместе, папарацци стараются словить их каждый жест и взгляд. Он не так посмотрел, у нее – грустная улыбка... И вот уже СМИ пестрят заголовками о крахе звездного брака. Так ли это, Дни.ру узнали у эксперта.

Как только Яна Рудковская и Евгения Плющенко появляются где-то вместе, папарацци стараются словить их каждый жест и взгляд. Он не так посмотрел, у нее – грустная улыбка... И вот уже СМИ пестрят заголовками о крахе звездного брака. Так ли это, "Дни.ру" узнали у эксперта.Яна Рудковская и ЕвгенийПлющенко, идущие совершенно разными путями достижения успеха, имеют очень схожийпланетарный тип – Сатурнианский. Люди этого типа отличаются обостренным чувствомсправедливости, структурностью, дисциплиной.Это идеальные лидеры и люди чести. Они, во что бы то ни стало, стараютсясделать мир структурнее и правильнее, иногда, доходя до фанатизма, заводят собственныеправила и устои."Я уверен, что Яна и Евгений по настоящему полюбили друг друга, в свое время,именно по принципу, встретились два одиночества – встретились два Сатурна, гдеСатурна может понять только Сатурн. У таких людей любовь и семья обычноскладывается по образу бизнеса или предприятия, где каждый выполняет своюроль-должность, а семейное дело превыше душевных моментов. На что, скорее всего,и наткнулась наша пара", – пояснил "Дни.ру" .23 Янв 2020 в 9:54 PSTЯна – выраженный лидер иконструктор всех процессов, а Евгений – человек, наполняющий смыслом эти процессы.Рудковской важна команда и масштаб, Евгений же больше "волк-одиночка", чемкомандный игрок. Эксперт считает, что причину их столкновения необходимо искатьв плоскости взаимной поддержки, а не в отношениях на стороне. Их проблемурешить возможно при обновлении так называемого "договора" отношений."Со временем любая пара утрачивает правильные роли гармоничных позиций относительнодруг друга, так как никакая система не может быть статичной и все развиваетсяи, априори, меняет свою структуру и поведение, – поясняет Панфилов. – Каждойпаре, как Яне и Евгению, необходимо заново собираться, словно совет директоров,и делать новый устав семьи и новые правила жизни и отношений".В случае Яны и Евгения необходимоименно обоюдное решение по новым условиям жизни, в тех же парах, где есть явновыраженные лидеры, будь то муж или жена, иногда обновление устава происходит водностороннем порядке диктатным образом."Я не считаю, что их семья, витоге, разладится окончательно, так как они не смогут найти себе такого жечеловека по духу, а их совместные дела и проекты продолжат связывать де факто,делая Рудковскую и Плющенко парой", – добавил астропсихолог. Им просто нужнообновить фундамент отношений. По-другому с Сатурном выстроить отношения неудастся.