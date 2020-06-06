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<a href="https://33live.ru/novosti/06-06-2020-ochevidcy-snyali-na-video-pylayushhij-mi-17-v-pervye-minuty-posle-krusheniya.html" target="_blank">Очевидцы сняли на видео пылающий Ми-17 в первые минуты после крушения</a> - Четыре человека погибли в результате крушения армейского вертолета Ми-17 в Индонезии. Как сообщают местные СМИ, полет выполнялся в рамках программы подготовки будущих пилотов. Еще пять человек, которые находились на борту в момент ЧП, остались живы.