Четыре человека погибли в результате крушения армейского вертолета Ми-17 в Индонезии. Как сообщают местные СМИ, полет выполнялся в рамках программы подготовки будущих пилотов. Еще пять человек, которые находились на борту в момент ЧП, остались живы.
В Сети появились кадры с места авиакатастрофы, произошедшей днем в субботу, 6 июня, на острове Ява в Индонезии.
Как сообщают местные СМИ, армейский вертолет Ми-17 выполнял учебно-тренировочный полет в провинции Центральная Ява.
По предварительным данным, вылет проводился в рамках программы по подготовке будущих пилотов.
В момент крушения на борту воздушного судна находились девять военнослужащих, четверо из них не пережили крушение.