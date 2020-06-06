Первенцу артиста 5 июня могло бы исполниться 30 лет. Дмитрий
Певцов почтил память сына Даниила.
Первенцу артиста 5 июня могло бы исполниться 30 лет. Дмитрий
Певцов почтил память сына Даниила.
Артист впервые стал отцом в 1990 году. Дмитрий Певцов
состоял в незарегистрированных отношениях с однокурсницей Ларисой Блажко. Влюбленные
учились в ГИТИСе. Лариса и Дмитрий назвали сына Даниил.
Певцов и Блажко расстались не на хорошей ноте. Из-за
конфликта артист не хотел общаться с наследником. Спустя годы знаменитость
сильно об этом пожалела.
В одном из интервью Дмитрий Певцов признался, что наладить
отношения с отпрыском его заставила супруга Ольга Дроздова. "Это один из моих
больших грехов. То, что я не признавал Даню", – поведал актер.
Певцов смог завоевать расположение сына. Дмитрий и Даниил вместе работали в кино. По словам артиста, с повзрослевшим отпрыском у него было много
общих тем.
В 2012 году сын Певцова скончался из-за несчастного случая.
Даниил выпал с третьего этажа. Парень девять дней пробыл в коме. 3 сентября он
умер. Отпрыску знаменитость было всего 22 года.
В личном инстаграм-аккаунте Дмитрий Певцов почтил память наследника.
5 июня артист опубликовал архивное фото Даниила. "Данечка! С днем рождения!" -
коротко написал он. В комментариях подписчики выразили соболезнования
знаменитости. Пост растрогал инетрент-обывателей.
5 Июн 2020 в 3:41 PDT
Напомним, у Дмитрия Певцова есть сын Елисей, который появился на свет в 2007 году. Наследника артисту подарила нынешняя супруга Ольга Дроздова.