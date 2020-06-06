Первенцу артиста 5 июня могло бы исполниться 30 лет. Дмитрий Певцов почтил память сына Даниила.

Первенцу артиста 5 июня могло бы исполниться 30 лет. ДмитрийПевцов почтил память сына Даниила.Артист впервые стал отцом в 1990 году. Дмитрий Певцовсостоял в незарегистрированных отношениях с однокурсницей Ларисой Блажко. Влюбленныеучились в ГИТИСе. Лариса и Дмитрий назвали сына Даниил.Певцов и Блажко расстались не на хорошей ноте. Из-законфликта артист не хотел общаться с наследником. Спустя годы знаменитостьсильно об этом пожалела.В одном из интервью Дмитрий Певцов признался, что наладитьотношения с отпрыском его заставила супруга Ольга Дроздова. "Это один из моихбольших грехов. То, что я не признавал Даню", – поведал актер.Певцов смог завоевать расположение сына. Дмитрий и Даниил вместе работали в кино. По словам артиста, с повзрослевшим отпрыском у него было многообщих тем.В 2012 году сын Певцова скончался из-за несчастного случая.Даниил выпал с третьего этажа. Парень девять дней пробыл в коме. 3 сентября онумер. Отпрыску знаменитость было всего 22 года.В личном инстаграм-аккаунте Дмитрий Певцов почтил память наследника.5 июня артист опубликовал архивное фото Даниила. "Данечка! С днем рождения!" -коротко написал он. В комментариях подписчики выразили соболезнованиязнаменитости. Пост растрогал инетрент-обывателей.5 Июн 2020 в 3:41 PDTНапомним, у Дмитрия Певцова есть сын Елисей, который появился на свет в 2007 году. Наследника артисту подарила нынешняя супруга Ольга Дроздова.