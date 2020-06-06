Во время пандемии коронавируса многие россияне столкнулись с финансовыми трудностями. Судя по всему, кризисная обстановка обошла стороной телеведущую Леру Кудрявцеву.

Во время пандемии коронавируса многие россияне столкнулись с финансовыми трудностями. Судя по всему, кризисная обстановка обошла стороной телеведущую Леру Кудрявцеву.Пандемия коронавируса доставила много хлопот людям по всему миру. По ударом оказался малый и средний бизнес, доходы граждан значительно сократились.При этом некоторые представители шоу-бизнеса сетуют на то, что они оказались в бедственном положении. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин и вовсе заявил, что государство обязано обратить внимание на певцов, актеров и прочих публичных лиц, которые остались без заработка в непростой период.Выяснилось, что ведущая Лера Кудрявцева является исключением из правил. Звезда дала понять, что жить красиво можно и в столь непростой жизненной обстановке.Ведущая обнародовала в своем "Инстаграме" свежий рекламный пост, в котором рассказала о преимуществах черной икры. Знаменитость сообщила, что данный продукт отлично подойдет людям, которые оказались вдали от морей и океанов во время пандемии коронавируса.22 Ноя 2018 в 6:13 PSTБольшинство подписчиков Кудрявцевой возмутились поступку звезды, Пользователи Сети сообщили, что ведущая совсем оторвалась от реальности, поскольку многим россиянам черная икра не по карману.В комментариях к посту написали, что сейчас явно не та ситуация, когда люди думают о деликатесах. При этом в ряде стран растет уровень безработицы из-за режима самоизоляции, многие дети попросту голодают.