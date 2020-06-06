Близкие простились с усопшей Юлией Норкиной. Журналистам стало известно о траурной процессии.

Близкие простились с усопшей Юлией Норкиной. Журналистам стало известно о траурной процессии.В СМИ просочились подробности похорон телеведущей Юлии Норкиной. На прощание с журналисткой пришли более сотни человек.Среди них оказались известные режиссеры, ведущие, работники телесферы. Осведомленные источники сообщили, что особым образом вел себя супруг умершей Андрей Норкин.Известно, что телеведущий не присутствовал рядом с усопшей во время прощания. Норкин появился в тот момент, когда гроб уже начали опускать в яму.После непродолжительного нахождения у могилы Андрей Владимирович удалился. При это ведущий успел обратиться к коллегам по цеху. Норкин попросил работников прессы не снимать происходящее на фото.5 Июн 2020 в 1:51 PDTСтоит отметить, что Юлия Норкина была похоронена на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Там же покоятся лауреат Государственной Премии СССР Алексей Борисенко, детский писатель Сергей Иванов, а также многие и другие прославленные отечественные деятели.О стало известно 5 июня 2020 года. Телеведущей было всего 53 года.