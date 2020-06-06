Правительство России подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные мероприятия. Об этом сообщил на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Встречу, прошедшую в режиме видеоконференции, транслировали телеканал Россия 24 и сайт Вести.Ru.

Правительство России подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные мероприятия. Об этом сообщил на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Встречу, прошедшую в режиме видеоконференции, транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.По словам Чернышенко, в соответствии с разработанным постановлением зрители смогут либо получить деньги за отмененные в период пандемии мероприятия, либо воспользоваться ваучером на эту услугу в случае, если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другую дату. По ваучерам зрители смогут посетить мероприятия в другую дату без каких-либо доплат.У организаций будет полгода на возврат граждан средств за отмененные мероприятия после выхода соответствующего региона из режима повышенной готовности, отметил Чернышенко. По словам вице-премьера, правительство готово выпустить постановление уже сегодня, если президент даст команду.Из-за пандемии коронавируса COVID-19 на руках у граждан осталось около 7 миллионов заранее купленных билетов, уточнил Чернышенко. Парализованная в результате введенных из-за пандемии ограничений билетная программа, по его словам, была основным источником дохода учреждений культуры.На встрече с деятелями культуры Владимир Путин среди прочего заявил о необходимости включить сферу культуры в национальный план восстановления экономики и социальной сферы. Страна возвращается к нормальной жизни, отметил президент, национальный план дорабатывается, и деятельность учреждений культуры обязательно нужно в нем учесть.