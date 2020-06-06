Президент Владимир Путин попросил российское правительство оперативно оформить постановление о мерах поддержки концертных организаций, чтобы они сохранили финансовую устойчивость и чтобы у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями.

Президент Владимир Путин попросил российское правительство оперативно оформить постановление о мерах поддержки концертных организаций, чтобы они сохранили финансовую устойчивость и чтобы у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями. Об этом он заявили на встрече с деятелями культуры в субботу, 6 июня.Глава государства напомнил, что поручил кабинету министров разработать пакет мер для поддержки организации, которые занимаются концертной или экскурсионной деятельностью, дал еще на недавней встрече с представителями отрасли культуры в Ново-Огарево."Постановление подготовлено, сейчас министр тоже об этом вскользь упомянула. Я прошу его оперативно оформить", — сказал Путин.Ранее в ходе встречи глава государства указал, что считает необходимым включить отрасль культуры в национальный план восстановления экономики и социальной сферы.Президент также обратил внимание на то, что российская культура доказала свою жизнеспособность и открытость к обществу, что продемонстрировали сложности прошедших месяцев.Встреча главы государства с деятелями культуры, которая проходит в режиме видеоконференции, транслирует телеканал "Россия 24". Она проходит в День русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.Во встрече участвуют вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, советник президента Владимир Толстой, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие известные люди.