Психотропные лекарственные препараты не предполагается продавать дистанционно, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале Россия 24. Министр пояснил, что психотропные препараты должны иметь особые условия оборота.

Психотропные лекарственные препараты не предполагается продавать дистанционно, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".Он пояснил, что психотропные препараты должны иметь особые условия оборота.В том же интервью министр сообщил, что сезонная вакцинация от гриппа в нынешнем году начнется раньше обычного: россияне смогут защититься от инфекции уже в августе. Пандемия коронавируса вынуждает не дожидаться сентября, добавил Мурашко.Глава Минздрава также подтвердил, что россиянам не стоит пренебрегать мерами профилактики, в частности носить маски.