В ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу Владимир Путин поинтересовался у главы Бурятии Алексея Цыденова точной стоимостью нового здания национальной библиотеки субъекта.

В ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу Владимир Путин поинтересовался у главы Бурятии Алексея Цыденова точной стоимостью нового здания национальной библиотеки субъекта. Цыденов рассказал, что библиотека обошлась в 615 миллионов рублей из государственного бюджета.Президент попросил главу Бурятии объяснить, на что пошли еще 400 миллионов, если региону на этот проект был выделен миллиард рублей. Цыденов ответил, что упомянутая им сумма относится только к современному зданию и библиотечному оборудованию, а оставшиеся деньги пойдут на реконструкцию старого здания."Вы абсолютно точные цифры называете", — сказал Цыденов.Трансляцию совещания вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuРу.