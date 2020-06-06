Президент Владимир Путин подписал ряд распоряжений по развитию генетических исследований в России и выводу их на мировой уровень.

Президент Владимир Путин подписал ряд распоряжений по развитию генетических исследований в России и выводу их на мировой уровень. Так, правительству РФ поручено дополнить программу создания центров геномных исследований разработкой в них вакцины против нового типа коронавируса. Центры должны будут заняться созданием лекарств от COVID-19 и средств диагностики.НИЦ "Курчатовский институт" получит финансирование из федерального бюджета на создание и поддержание "Национальной базы генетической информации". Для информационно-аналитической системы создадут форматы хранения и передачи генетических данных, а также поисковые программы.Как сказано в поручении, опубликованном в субботу на сайте Кремля, в России начнут производить лабораторное и научное оборудование мирового уровня. Также кабинет министров озаботится созданием условий для разработки новейших генетических технологий и расходных материалов.Российские школьники и учителя получат возможность расширить свои знания в области генетики. Для этого Путин поручил министрам разработать соответствующие учебные курсы и дисциплины для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 февраля следующего года.