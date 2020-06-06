Президент РФ Владимир Путин попросил деятелей культуры представить свои предложения по дальнейшей работе музеев, театров, кинотеатров, цирков, концертных и выставочных залов, библиотек, музыкальных школ, которые сейчас находятся на вынужденных каникулах в связи с распространением коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин попросил деятелей культуры представить свои предложения по дальнейшей работе музеев, театров, кинотеатров, цирков, концертных и выставочных залов, библиотек, музыкальных школ, которые сейчас находятся на вынужденных каникулах в связи с распространением коронавируса.Глава государства подчеркнул на встрече с деятелями культуры в субботу, 6 июня, важность того, чтобы учреждения, работающие в культурной сфере, вышли из карантина с минимальными потерями и получили стимулы для дальнейшего развития. Обсуждение этой проблемы, напомнил Путин, идет все последние недели.Президент также обратил внимание участников встречи на то, что российская культура доказала свою жизнеспособность и открытость к обществу, что продемонстрировали сложности прошедших месяцев."Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей", — сказал Путин. Он выразил благодарность всем, кто в период эпидемии сделал все, чтобы культурная жизнь не прерывалась.Встречу главы государства на встрече с деятелями культуры, которая проходит в формате видеоконференции, транслирует телеканал "Россия 24". Она проходит в День русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.