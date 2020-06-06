Российский президент Владимир Путин считает необходимым включить сферу культуры в национальный план восстановления экономики и социальной сферы.

Российский президент Владимир Путин считает необходимым включить сферу культуры в национальный план восстановления экономики и социальной сферы.Страна возвращается к нормальной жизни, национальный план дорабатывается. И в нем обязательно нужно учесть деятельность учреждений культуры, подчеркнул глава государства во время видеоконференции с деятелями культуры, приуроченную к Дню русского языка.Путин напомнил, что план принимается для решения не только текущих, но и долгосрочных задач, в связи с чем будут корректировать нацпроекты, в том числе и нацпроект "Культура".Правительство будет тесно сотрудничать с профессиональным сообществом, добавил президент. И попросил участников встречи назвать меры, которые помогли бы учреждениям культуры пережить вынужденный простой с минимальными потерями, передает "Интерфакс".